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Кремъл: Няма информация за нова визита на Уиткоф и Къшнър в Москва

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл заяви, че засега не разполага с информация за планирано посещение в Москва на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента и участник в дипломатическите усилия на Вашингтон.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че към момента няма конкретни данни за предстояща визита на двамата американски представители.

Контактите между Русия и САЩ за прекратяване на войната в Украйна се намират в период на застой. Уиткоф и Къшнър са ангажирани и с дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран.

Песков не посочи дали се очаква скоро възобновяване на разговорите, но подчерта, че Москва оценява усилията на държавите и посредниците, които работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна.

Говорителят на Кремъл съобщи също, че все още не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар на Светия престол за отношенията с държавите. Галахър се очаква да посети Москва през следващата седмица, пише БТА.

Липсата на договорена визита на американските пратеници не означава прекратяване на дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон, но показва, че към момента няма обявена дата за нови разговори на високо равнище.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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