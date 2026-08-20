Кюрдска депутатка: Йоджалан ще участва в комисията по разоръжаването на ПКК

Абдуллах Йоджалан, основател и дългогодишен лидер на Кюрдската работническа партия (ПКК), ще бъде включен в подкомисия, която ще работи по разоръжаването и политическата интеграция в рамките на инициативата „Турция без тероризъм". Това заяви депутатката от прокюрдската Партия за равенство и демокрация (ДЕМ) Первин Булдан, цитирана от турски медии.

По думите на Булдан става въпрос за подкомисия към новосъздадения съвет, който трябва да следи изпълнението на законовата рамка за прекратяване на въоръжения конфликт с ПКК и последващата реинтеграция на нейните членове. Тя уточни, че Йоджалан ще бъде член на структурата, която ще се занимава с разоръжаването и политизацията.

Турският парламент прие през август закон, поставящ правна основа за процеса по разоръжаване и разпускане на ПКК. Законът предвижда условно спиране на определени наказания и отлагане на някои разследвания и съдебни производства, но мерките са обвързани с потвърждение от турските власти, че организацията действително е прекратила дейността си и е предала оръжията си. Абдуллах Йоджалан и други висши фигури на ПКК не попадат в обхвата на предвиденото условно помилване.

Според Булдан новият съвет ще проведе първото си заседание на 24 август. Тогава се очаква да бъдат обсъдени правилата за работа и структурата на подкомисиите.

Информацията за евентуалното участие на Йоджалан идва на фона на постепенното преминаване на процеса от политически диалог към конкретни законодателни и институционални стъпки. Още през 2025 г. Йоджалан призова ПКК да прекрати въоръжената борба и да премине към политически процес. Впоследствие организацията обяви намерение да се разпусне и да сложи край на десетилетията въоръжен конфликт с турската държава.

Същевременно информацията за ролята на Йоджалан в бъдещата подкомисия засега се основава на изявлението на Первин Булдан. Турски медии съобщават, че се обсъжда създаването на структура, в която той да има координираща роля, но окончателният състав и правомощията ѝ предстои да бъдат формализирани, пише БТА.

ПКК е определена като терористична организация от Турция, Европейския съюз и САЩ. Въоръженият конфликт между организацията и турската държава продължава от 80-те години и е довел до смъртта на десетки хиляди хора.

Новият процес е представян от турското правителство като опит за окончателно прекратяване на конфликта и създаване на условия за политическа интеграция. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че целта е страната да бъде освободена от „терористичния проблем", докато кюрдското политическо движение настоява за по-широки демократични и политически промени.