Въоръжени мъже отвлякоха танкер в Аденския залив и го насочиха към Сомалия

Шестима въоръжени мъже са се качили на борда на танкер в Аденския залив и са поели контрола над плавателния съд, след което са го насочили към Сомалия, съобщи британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Инцидентът е станал на около 136 морски мили (252 км) източно от йеменския град Ал Мукала. Танкерът е плавал на запад през Аденския залив, когато е съобщил, че към него се приближава неидентифициран плавателен съд. След това е било потвърдено, че шестима въоръжени лица са се качили на борда и са поели управлението му.

UKMTO не съобщава подробности за самоличността на нападателите, кораба или товара му. Не е ясно и дали при инцидента има пострадали членове на екипажа. Организацията е предупредила останалите плавателни съдове в района да повишат вниманието си и да докладват за подозрителна активност, пише БТА.

Случаят е пореден сигнал за рисковете за търговското корабоплаване в района на Аденския залив и крайбрежието на Сомалия. В последните години пиратството в региона намаля значително, но въоръжени нападения и опити за завземане на търговски кораби продължават да представляват заплаха.

Инцидентът се случва и на фона на по-широката нестабилност в района на Червено море и Аденския залив, където търговското корабоплаване е изправено едновременно пред рискове, свързани с пиратство и въоръжени нападения.