Сестрата на Ким Чен Ун: Не знам брат ми да е говорил с Тръмп

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, заяви, че е „напълно ненаясно" дали брат ѝ е общувал с президента на САЩ Доналд Тръмп, както американският президент обяви тази седмица.

Ким призна, че брат ѝ има „страхотни отношения" с Тръмп и „лично има добри спомени и чувства" към него. Но в изявление, публикувано в държавните медии в сряда, тя не потвърди твърдението на Тръмп за скорошен контакт.

Тръмп каза пред репортери в понеделник, че Ким Чен Ун е отговорил на искането му за разговор, малко след като президентът поиска внезапно намаляване на съвместните военни учения с Южна Корея, близък и дългогодишен съюзник на САЩ.

Тръмп не даде подробности за контакта. В сряда той добави, че възнамерява да се срещне с Ким по-късно тази година, но не предостави подробности и не каза дали е разменял съобщения, пише CNN.

В изявлението си Ким Йо Чен казва, че не знае за скорошен контакт между двамата. „Изобщо не съм запозната с това и може би това е единственото нещо, което не знам по отношение на външната политика на нашето върховно ръководство."

Изявлението на Ким е показателно, защото тя е един от най-добрите най-близкето хара до брат и често прави важни изявления от името на лидера на Северна Корея. Това става на фона на подадената ръка от Тръмп към Ким, с когото американският президент се срещна три пъти по време на първия си мандат.

Тръмп намали съвместните военни учения с Южна Корея, които отдавна дразнят северните съседи.

Ким Йо Чен заяви, че намаляването им не променя „провокативния и обиден характер на тях", въпреки че САЩ и Южна Корея често подчертават отбранителния им характер. Намаляването на ученията не трябва да се разглежда като „мярка за добра воля", добави Ким.

Годишните съвместни учения обикновено продължават 10 дни, но тази година ще бъдат само 5 дни по искане на Вашингтон. Те са предназначени да адаптират подготовката към развиващите се способности на Северна Корея и включват обучение за противодействие на дронове, нарушаване на GPS сигнали и кибератаки, заяви миналата седмица говорител на американските сили в Корея.