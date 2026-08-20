Нетаняху: Не сме позволявали международните стабилизационни сили да влязат в Газа

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Според изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху страната му не е давала разрешение на международните стабилизационни сили да влязат в ивицата Газа, предаде ДПА.

Изявлението, публикувано днес, опровергава твърденията, разпространени в някои израелски медии, че оглавяваният от Нетаняху кабинет по сигурността е дал зелена светлина на силите да започнат мисията си в ограничена част от крайбрежната палестинска територия.

Информацията за подобно решение се появи малко след като в края на юли израелският премиер се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

Американският лидер миналата година беше предложил мирен план за Газа, който включва формирането на многонационални мироопазващи сили.

През октомври 2025 г. бе обявено спиране на огъня в Газа, но смъртоносните нападения в палестинската територия продължават. Израел напоследък засили въздушните си удари, като израелската армия твърди, че те са насочени срещу висши командири от палестинската групировка „Хамас“.

За разлика от „Хамас“, Нетаняху отхвърля пътната карта, която предложи създаденият от Тръмп Съвет за мир. Документът очертава перспективите за възстановяването на Газа след войната и предвижда разоръжаване на „Хамас“.

Един от спорните моменти е предложението оръжията, предадени от ислямистката групировка, да бъдат съхранявани на склад под палестински контрол.

Израел настоява всички оръжия да бъдат изнесени от Газа, понеже се опасява, че те отново могат да попаднат в ръцете на „Хамас“.

„Израел ясно заяви, че няма да има никакво възстановяване в ивицата Газа, преди „Хамас“ да бъде напълно разоръжен“, пише в изявлението на канцеларията на Нетаняху.