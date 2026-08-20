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Окупираната от Русия Запорожка АЕЦ пак е без външно електроснабдяване

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АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

Окупираната от руските въоръжени сили атомна Запорожка АЕЦ отново е останала без външно електроснабдяване. Това бе съобщено от международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА. 

Причина за това вероятно е повреден електропровод с мощност 330 киловата на северния бряг на река Днепър. Опитът за възстановяване на връзката се е оказал неуспешен, обявиха в Екс от ядрения регулатор на ООН.

Поради продължаващите военни действия техниците не са могли да установят веднага причината за повредата, посочи МААЕ. 

Дизеловите агрегати са се задействали автоматично и са захранвали основните системи за безопасност на Запорожката АЕЦ. 

Екипът на МААЕ, намиращ се в обекта, продължава да оценява ситуацията, пише БТА. 

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за "изключително нестабилната" ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата. 

Запорожката АЕЦ, разполагаща с шест реактора, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. 

Обектът премина под руски контрол малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и оттогава неведнъж е бил подлаган на обстрел, отбелязва ДПА. 

Реакторите на Запорожката АЕЦ са изключени, но все още се нуждаят от охлаждане, което прави централата зависима от външни електропроводи или дизелови генератори за поддържане на основните функции за безопасност. 

 

 

АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

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