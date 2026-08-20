Британският премиер: Сигурността на Хари и Меган е тяхна работа

Мерките за сигурност на принц Хари и съпругата му Меган са личен въпрос за двойката. Това посочи британският премиер Анди Бърнам. Повод за думите му се съобщеното от британски медии, че двамата планират да се върнат да живеят във Великобритания, предаде Ройтерс.

На въпрос дали правителството ще плаща за охраната на двойката, Бърнам отговори: „Това е личен въпрос. Въпрос е за Хари и Меган и ние им желаем всичко най-добро в стъпките, които предприемат.“

Сигурността на Хари е спорен въпрос, откакто той се отказа от официалните си кралски задължения през 2020 г. и загуби автоматичната полицейска защита, която получаваше като високопоставен член на кралското семейство. Той оспори решението в съда, но загуби съдебната битка.

Хари и Меган заминаха за Калифорния и се отказаха напълно от задълженията си на висши членове на кралското семейство през март 2020 г., точно когато пандемията от КОВИД-19 обхвана света. Двамата обаче продължиха да предизвикват обществено недоволство от САЩ.

Според съобщенията Хари и Меган планират да се преместят във Великобритания по-късно този месец заедно с двете си деца, като семейството ще живее в частен имот извън Лондон, пише още Ройтерс, цитирана от БТА.