ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още един морски дрон намериха до платформата „Непт...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23421148 www.24chasa.bg

Фон дер Лайен: Инцидентът с дрон в Румъния е част от ескалираща кампания на заплахи

1684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че морският дрон, натоварен с експлозиви, който беше унищожен от Румъния близо до газов проект в Черно море, е част от "ескалираща кампания на заплахи", предаде Ройтерс.

Коментарът ѝ идва, след като Румъния съобщи, че изтребители F-16 са унищожили дрон, забелязан на неколкостотин метра от газовия проект "Нептун Дийп".

Румънският министър на отбраната Раду Мируца уточни, че Киев е заявил чрез установения канал за пряка комуникация, че дронът не е с украински произход, пише БТА. 

По информация на румънското военно ведомство дронът е бил забелязан сутринта на 20 август на няколкостотин метра от зоната, в която се извършват дейности по добива на природен газ в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния. Районът се намира на около 80 мили (128 километра) източно от Констанца.

След получаването на сигнала е бил създаден команден център към Министерството на националната отбрана. В рамките на предприетите мерки за реакция във въздуха са били вдигнати два румънски изтребителя F-16. Според съобщението на министъра е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да бъдат защитени хората, работещи в района, и критичната инфраструктура.

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)