Фон дер Лайен: Инцидентът с дрон в Румъния е част от ескалираща кампания на заплахи

Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че морският дрон, натоварен с експлозиви, който беше унищожен от Румъния близо до газов проект в Черно море, е част от "ескалираща кампания на заплахи", предаде Ройтерс.

Коментарът ѝ идва, след като Румъния съобщи, че изтребители F-16 са унищожили дрон, забелязан на неколкостотин метра от газовия проект "Нептун Дийп".

Румънският министър на отбраната Раду Мируца уточни, че Киев е заявил чрез установения канал за пряка комуникация, че дронът не е с украински произход, пише БТА.

По информация на румънското военно ведомство дронът е бил забелязан сутринта на 20 август на няколкостотин метра от зоната, в която се извършват дейности по добива на природен газ в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния. Районът се намира на около 80 мили (128 километра) източно от Констанца.

След получаването на сигнала е бил създаден команден център към Министерството на националната отбрана. В рамките на предприетите мерки за реакция във въздуха са били вдигнати два румънски изтребителя F-16. Според съобщението на министъра е било взето решение дронът да бъде унищожен, за да бъдат защитени хората, работещи в района, и критичната инфраструктура.