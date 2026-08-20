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Българка почина, след като й прилошало на работа в ресторант в Майорка

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Остров Майорка

61-годишна българка е починала в неделя в района на Кала Майор в Палма, Испания, след като получила кардиореспираторен арест. Жената, която била пристигнала в Майорка, за да работи в местен ресторант за бързо хранене, се почувствала зле около 16:15 ч., съобщават местни медии.

Колегите ѝ незабавно подали сигнал на спешните служби. На място първоначално пристигнал екип с базово медицинско оборудване. Парамедиците установили, че жената е бледа и постепенно губи съзнание. Заради сериозността на състоянието ѝ била повикана и напълно оборудвана линейка, информира mallorcamagic. 

Медиците успели временно да стабилизират пациентката и я подготвили за транспортиране. В този момент обаче тя получила сърдечен арест. Екипът на спешна помощ в продължение на близо час извършвал реанимационни действия, но въпреки усилията му жената не могла да бъде спасена.

След констатирането на смъртта полицията започнала необходимите процедури за изясняване на обстоятелствата и причините за трагичния инцидент.

Остров Майорка

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