Украински е дронът, навлязъл във въздушното пространство на Латвия на 14 август

Дронът, свален при акция на НАТО в латвийското въздушно пространство в петък, 14 август, е украински, предаде Ройтерс. Информацията бе съобщена официално от Въоръжените сили на страната.

Агенцията отбелязва, че това е поредният инцидент в съседни държави, дължащ се на последиците войната на Русия срещу Украйна. Украински военни дронове, насочени към Русия, се отклониха в Балтийския регион няколко пъти тази година, като бе обявявана и въздушна тревога.

Италиански изтребител от силите на НАТО, разположени в Балтика, свали дрона, който навлезе във въздушното пространство на членуващата в НАТО и ЕС Латвия по време на атаки на украинските сили срещу руски пристанища, бе обявил алиансът.

Латвийската армия каза днес, че безпилотният летателен апарат е навлязъл във въздушното пространство на страната от Беларус, най-вероятно в резултат от намесата на руските средства за радиоелектронна война, пише БТА.

В петък латвийските военни първоначално оповестиха, че не са идентифицирали откъде е дошъл дронът в Латвия и чий е той, припомня Ройтерс. Обявено беше, че чуждестранен безпилотен летателен апарат е навлязъл в латвийското въздушно пространство над района на Балви в резултат на руската радиолектронна война. Това предполагаше, че може да става въпрос за украински дрон, отклонил се от курса си след руска намеса.