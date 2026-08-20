Известен дизайнер готов да облече Манджоне за следващото му дело за убийството на застраховател

Бих облякъл Луиджи Манджоне за предстоящото му дело за убийство в Ню Йорк. Това призна известният моден дизайнер Марк Джейкъбс. Той обаче не смята, че обвиняемият има особена нужда от помощта му, тъй като според него Манджоне се справя доста добре сам с избора на дрехите си за съдебните заседания.

Джейкъбс говори по темата в епизод на поредицата на Variety Lie Detector Test ("Детектор на лъжата"). Интервюиращият му припомни редица знаменитости, носили негови дизайни в съда, сред които Уинона Райдър, Лил Ким и Кортни Лав, след което го попита дали би стилизирал Манджоне.

Дизайнерът отговори утвърдително, но призна, че трудно би подобрил стила на обвиняемия. Той дори нарече Манджоне "истински трендсетър" (trendsetter - от английски, човек, който определя тенденции в модата), пише TMZ.

Междувременно обаче Джейкъбс може и да не получи възможност да подготви визията на Манджоне за процеса. Защитата му се опитва да постигне прекратяване на делото.

Манджоне е поискал от съдията да прекрати делото с твърдение, че не може да бъде съден отново, след като се е признал за виновен по федерални обвинения в преследване и убийство изпълнителния директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсъ в централната част на Манхатън. Убийството бе осъдено от голяма част от обществеността, но за част от американците Манджоне се превърна в своеобразен народен герой заради общественото недоволство от високите разходи за здравеопазване и практиките на застрахователните компании.

Прокурорите имат срок до началото на октомври да представят аргументите си защо процесът трябва да продължи или най-малкото да бъде отложен.