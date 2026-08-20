Овладяха най-големия пожар в Белгия от 100 г. насам

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Най-големият пожар в Белгия за последните сто години "е овладян". Това се е случило след седемдневна битка в природния резерват "От Фан" (нидерл. "Хохе Фенен"). В погасяването са участвали стотици пожарникари, предаде Франс прес.

"На този етап огънят е напълно овладян и не би трябвало да се разраства повече", освен ако не настъпи някаква сериозна промяна в метеорологичните условия или друг непредвиден фактор, посочиха от местната областна управа.

Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеж близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя, пише БТА.

Редица страни от ЕС изразиха готовност да окажат помощ на Белгия, а в гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург. Нидерландия изпрати два хеликоптера.

Борбата с пожара бе допълнително затруднена от горещото и сухо време, обхванало Европа, и от трудно достъпния терен, на който се разразиха пламъците.

Заради огъня се наложи стотици жители от околните общини да бъдат евакуирани.

Големите горски пожари като този са рядкост в Белгия, където лятото обикновено е по-прохладно и влажно, отбелязва АФП.