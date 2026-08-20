ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още един морски дрон намериха до платформата „Непт...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23421413 www.24chasa.bg

Овладяха най-големия пожар в Белгия от 100 г. насам

880
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс

Най-големият пожар в Белгия за последните сто години "е овладян". Това се е случило след седемдневна битка в природния резерват "От Фан" (нидерл. "Хохе Фенен"). В погасяването са участвали стотици пожарникари, предаде Франс прес.

"На този етап огънят е напълно овладян и не би трябвало да се разраства повече", освен ако не настъпи някаква сериозна промяна в метеорологичните условия или друг непредвиден фактор, посочиха от местната областна управа. 

Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеж близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя, пише БТА. 

Редица страни от ЕС изразиха готовност да окажат помощ на Белгия, а в гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург. Нидерландия изпрати два хеликоптера.

Борбата с пожара бе допълнително затруднена от горещото и сухо време, обхванало Европа, и от трудно достъпния терен, на който се разразиха пламъците.

Заради огъня се наложи стотици жители от околните общини да бъдат евакуирани.

Големите горски пожари като този са рядкост в Белгия, където лятото обикновено е по-прохладно и влажно, отбелязва АФП.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)