След руските дронове Украйна, Румъния и Молдова замислят ответни мерки

Външните министри на Украйна, Румъния и Молдова поддържат контакт след нарушенията на въздушното пространство на съседни държави от страна на Русия, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Укринформ.

Въпросът за съвместни ответни мерки ще бъде обсъден на срещата на върха на „Одеския триъгълник“, се казва в изявлението, публикувано в Екс.

Той подчерта, че по време на нощната си атака срещу Украйна Русия отново е нарушила въздушното пространство на Молдова и Румъния, а също така е бил поразен украинско-молдовски граничен пункт, пише БТА.

Сибиха заяви, че заедно с колегите си от Молдова и Румъния, Михай Попшой и Оана Цою, ще продължат да координират действията си и да работят „за по-силен и по-ефективен регионален отговор на циничните опити на Русия да разшири войната, която започна“.

„Тези въпроси ще бъдат обсъдени на предстоящата среща на върха на „Одеския триъгълник“, за да укрепим регионалната сигурност, да защитим критичната инфраструктура и да гарантираме, че незаконните и агресивни действия на Русия ще имат последствия. Общият ни отговор трябва да бъде по-силен от опитите на Русия да изпитва нашето единство и решимост. Залогът е сигурността и стабилността на целия регион“, заяви Сибиха.

По-рано беше съобщено, че системите за наблюдение на Националната армия на Молдова днес са засекли неразрешен полет на дрон във въздушното пространство на страната. Смята се, че дронът е бил от типа „Геран-2“ (това е руската версия на иранския дрон „Шахед-136“ - бел. ред.).

Министерството на отбраната на Молдова съобщи, че дронът е пресякъл държавната граница откъм Украйна близо до село Котловина в Ренски район и се е насочил към село Етулия в Гагаузия.

По данни на министерството дронът е бил във въздушното пространство на Молдова от 03:16 до 03:22 ч. (и българско време), след което е напуснал страната и се е насочил обратно към Украйна.