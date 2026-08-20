Израелски министър публикува снимки на бесилки за палестинци

Ще има и места за наблюдение, от които семействата на жертвите ще могат да гледат екзекуциите

По-рано тази година Итамар Бен Гвир отпразнува 50-ия си рожден ден с торта, украсена с примка

Той е санкциониран от Франция, Ирландия и Великобритания

Израелският крайнодесен министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир публикува видео от строителството на комплекс с бесило, където ще бъдат бесени палестинци, осъдени за терористични престъпления – но не и еврейски екстремисти, обвинени в сходни деяния, уточнява "Гардиън".

Бен Гвир, който вече е бил обект на международни санкции и осъждане заради действията си, заяви, че новото място за изпълнение на смъртни присъди ще разполага и с места за наблюдение, от които семействата на жертвите ще могат да гледат екзекуциите.

Той публикува в социалните мрежи видео от посещението си на неидентифицираното място, където се вижда как посочва основите на бъдещото съоръжение и се хвали, че именно там „ще бъдат екзекутирани терористи". По-рано тази година Итамар Бен Гвир отпразнува 50-ия си рожден ден с торта, украсена с примка.

Снимки в израелски медии показват булдозер и мащабни строителни дейности в ограден район, за който се твърди, че се намира в близост до затвор.

„Обещах да влошим условията за терористите в затворите – изпълнихме го", казва Бен-Гвир във видеото. „Обещах да приемем Закона за смъртното наказание за терористи – направихме го. А сега започва да придобива форма и отделението за осъдените на смърт и съоръжението за обесване."

Съобщенията за изграждането на бесилото, където ще бъдат екзекутирани единствено палестинци, осъдени за терористични престъпления от военни съдилища, идват след приемането на нов закон по-рано тази година. Законът задължава военните съдилища да налагат смъртно наказание като единствена възможна присъда, освен ако съдът не установи особени обстоятелства, които позволяват доживотен затвор.

На практика израелските евреи са защитени от смъртното наказание чрез разпоредба, според която законът се прилага само при убийство, извършено с „намерение да се отрече съществуването на държавата Израел".

Самият Бен Гвир има присъди за подбуждане към расизъм, възпрепятстване на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения и подкрепа за терористична организация – забраненото движение „Ках". От 2022 г. той е министър на националната сигурност на Израел, с изключение на двумесечен период миналата година.

Един от основните двигатели за приемането на новия закон за смъртното наказание, Бен Гвир има дълга история на екстремистки изказвания и провокации. През май той отпразнува 50-ия си рожден ден с торта, украсена с изображение на примка.

Законът за смъртното наказание, един от двата закона, приети от израелския парламент тази година, предизвика широко международно осъждане, след като беше одобрен от Кнесета с 62 гласа „за" срещу 48 „против", на фона на обвинения, че е фундаментално дискриминационен.

„Той също така премахва основни гаранции срещу произволното отнемане на човешки живот и защитаващи правото на справедлив процес, като допълнително засилва израелската система на апартейд, поддържана от десетки дискриминационни закони срещу палестинците", заяви Ерика Гевара Росас, старши директор в „Амнести интернешънъл", след приемането на закона.

През последните месеци Бен Гвир стана обект на санкции от Франция и Ирландия, в допълнение към британските санкции, наложени му миналата година. Само преди дни той предизвика широко възмущение, след като призова за политика на наказателни убийства в Газа – по 30-40 души всяка нощ.

„Мисля, че трябва да извършваме по 30-40 целенасочени убийства всяка нощ", заяви Бен Гвир. „Не само срещу тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... Те дори не са хора", смята той.

В сряда френският външен министър Жан-Ноел Баро определи коментарите на Бен Гвир като „неприемливи и нечовешки", а германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че категорично осъжда „нечовешките призиви на министър Бен Гвир, които нарушават международното право". Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш определи изказванията на Бен Гвир като „потресаващи", „скандални", „дехуманизиращи" и „опасни".

Видеото беше публикувано на фона на засилващото се международно осъждане на действията на Израел, включително заради обявяването на нови търгове за изграждането на огромния блок от селища Е1 край Йерусалим. Британският външен министър Ед Милибанд определи това като „неприемлив и разрушителен акт", който рискува да прекъсне връзката между Западния бряг и Източен Йерусалим. Той привика временно изпълняващия длъжността посланик на Израел, за да изрази протест.

„Великобритания ясно заяви както частно, така и публично, че се противопоставя на Е1 и подкрепя решението за две държави като единствения начин да се гарантират дългосрочната сигурност и мирът както за палестинците, така и за израелците", заяви Милибанд. „Всички селища вредят на тази перспектива и представляват грубо нарушение на международното право."