Папата е загрижен за прилагането на споразумението между Израел и Ливан

Папа Лъв XIV изрази днес "дълбоката си загриженост" от трудностите при прилагането на рамковото споразумение между Ливан и Израел, което беше сключено в края на юни тази година под егидата на САЩ, приемайки на лична аудиенция ливанския президент Жозеф Аун, предаде Франс прес.

"Въпреки че Светият престол приветства подписването на споразумението, той същевременно изразява дълбоката си загриженост във връзка с трудностите при неговото прилагане и уверява, че ще подкрепя усилията, полагани в тази насока", съобщиха от Ватикана.

На първия ден от официалното си посещение в Италия Жозеф Аун беше приет на лична аудиенция с главата на Римокатолическата църква, когото той помоли да засили дипломатическите си усилия за прекратяване на атаките на Израел и за издействането на изтегляне на израелската армия от Южен Ливан, оповести канцеларията на ливанския президент.

"Израел трябва да спазва договореностите на споразумението, като прекрати всекидневните си атаки, насочени най-вече срещу мирните граждани, инфраструктурата и селата в Южен Ливан", допълни ведомството, цитирано от БТА.

Ливанският президент призова също Ватикана да подкрепи усилията на Ливан за издействане на пълно изтегляне на израелските сили от окупираните ливански територии и за връщането на хилядите разселени ливанци по домовете им.

Въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня Израел продължава да нанася смъртоносни удари в Ливан, отбелязва АФП. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са установили в съседната страна така наречената зона за сигурност по протежение на границата, която е с широчина от 10 километра.

По време на посещението си в Италия Жозеф Аун ще се срещне също с италианския министър-председател Джорджа Мелони. Двамата ще обсъдят бъдещето на мироопазващите сили на ООН в Ливан, чийто мандат приключва в края на тази година.

Светият престол, който е исторически съюзник на Ливан, играе активна роля в страната както чрез нунциатурата си, така и в тесните дипломатически кръгове, отбелязва АФП.