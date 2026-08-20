Още един морски дрон намериха до платформата „Нептун Дийп“ в Черно море

Още един морски дрон е бил намерен в района на на платформата „Нептун Дийп“ в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца, цитиран от Аджепрес. Той уточни, че апаратът е бил открит от патрулнен кораб, изпратен от румънското крайбрежие да огледа района. По-рано днес друг морски дрон бе унищожен от румънски военни в същата зона.

„Става въпрос за морски дронове, чиято траектория и история на движение не са ни известни. Появата на морски дрон само на няколкостотин метра от платформата „Нептун Дийп“ е ситуация, с каквато не сме се сблъсквали досега. Макар да не изпитвам тревога, това е видимо последствие от войната в Украйна – мащабен конфликт, който оказва и косвено въздействие върху Румъния“, коментира Мируца, цитиран от БТА.

Междувременно от „О Ем Ви Петром“ (OMV Petrom) съобщиха, че следят ситуацията в Черно море и си сътрудничат с румънските власти за защита на офшорната енергийна инфраструктура. „Тя е разположена в рамките на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Румъния, а Румъния е член на НАТО“, отбелязват представителите на компанията, цитирани от Диджи24.

На този фон местните медии разпространиха видео клип, заснет от свидетел на платформата „Нептун Дийп“, улавящ момента, в който изтребител F-16 унищожава морския дрон, забелязан близо до платформата.

„Нептун Дийп“ е инвестиционен проект на стойност около четири милиарда евро, осъществяван чрез партньорство между румънския държавен производител на газ „Ромгаз“ (Romgaz) и румънското подразделение на австрийската компания „О Ем Ви“ (OMV) – „О Ем Ви Петром“ (OMV Petrom). Според прогнозите периметърът в Черно море съдържа около 100 милиарда кубически метра газ. Очаква се годишният добив да бъде около 8 милиарда кубически метра, а първите количества газ да бъдат добити през 2027 г.