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Полша арестува заподозрян за атентат срещу украински оръжеен бос

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Поне 15 години затвор грозят обвиняемия. Снимка: pixabay

Полша арестува мъж, подготвял атентат срещу украински оръжеен бос, съобщиха от полската прокуратура и Агенцията за вътрешна сигурност. 

Заподозреният, идентифициран като Серхий П., е обвинен в опит за убийство на представител на украинска оръжейна компания в град Ирпин, близо до столицата Киев.

"Разследването разкри, че Серхий П. е заложил самоделно взривно устройство под автомобила, използван от потенциалната жертва", съобщи Агенцията за вътрешна сигурност на Полша, цитирана от "Ройтерс".

Националността на заподозрения не се уточнява, но най-вероятно става въпрос за украински гражданин. Серхий е официалната украинска форма на името, което на български и руски език звучи като Сергей. 

"Устройството е трябвало да бъде взривено от разстояние посредством мобилен телефон, но механизмът не се е задействал поради техническа неизправност", допълни ведомството.

След проваления опит за убийство мъжът е избягал в Полша, където е бил арестуван в столицата Варшава. Повдигнати са му обвинения за опит за убийство чрез взривно устройство и незаконно притежаване на експлозиви.

Грози го присъда от най-малко 15 години лишаване от свобода или доживотна присъда, посочи прокуратурата.

"Случаят отново показва как руските разузнавателни служби провеждат операции, които излизат извън националните граници и използват лица, които пътуват между различни държави", изтъкна полската Агенция за вътрешна сигурност, цитирана от БТА.

Посолството на Русия в Полша отказа да коментира случая.

По-рано този месец в Полша бе арестуван руски гражданин, обвиняван за това, че е бил вербуван от Москва за убийството на човек с двойно украинско и американско гражданство във Варшава.

Западни държави и Украйна отдавна обвиняват Русия във вербуването на хора, включително и украинци, за извършването на операции за саботаж и шпионаж. Русия от своя страна отхвърля тези обвинения.

Поне 15 години затвор грозят обвиняемия. Снимка: pixabay

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