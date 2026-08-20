ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за първите мачове от плейофите за Лигата ...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23422177 www.24chasa.bg

Пратеник на Ватикана пристига в Москва за среща с Лавров

5420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Вископоставен пратеник на Ватикана пристига в Москва за среща с руския външен министър Сергей Лавров. 

Той се срещне идния вторник със секретаря на Светия престол за отношенията с държавите архиепископ Пол Ричард Галахър, който ще посети Москва следващата седмица, съобщи Ройтерс, позовавайки се на говорителката на руския външен министър.

Лавров и Галахър вече обсъдиха конфликта в Украйна в телефонен разговор миналата година.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че все още няма планирана среща между руския президент Владимир Путин и пратеника на Ватикана, съобщи БТА.

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)