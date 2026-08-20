Пратеник на Ватикана пристига в Москва за среща с Лавров

Вископоставен пратеник на Ватикана пристига в Москва за среща с руския външен министър Сергей Лавров.
Той се срещне идния вторник със секретаря на Светия престол за отношенията с държавите архиепископ Пол Ричард Галахър, който ще посети Москва следващата седмица, съобщи Ройтерс, позовавайки се на говорителката на руския външен министър.
Лавров и Галахър вече обсъдиха конфликта в Украйна в телефонен разговор миналата година.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че все още няма планирана среща между руския президент Владимир Путин и пратеника на Ватикана, съобщи БТА.