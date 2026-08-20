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Над 40 градуса температури регистрираха два града в Сърбия

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ООН призовава правителствата и работодателите да обърнат повече внимание на защитата на здравето на работниците, които са изложени на екстремна жега. СНИМКА: АРХИВ

Температури от над 40 градуса бяха регистрирани в два града в Сърбия  Банатски Карловац и Чуприя. Това съобши сръбската обществена телевизия РТС на фона на бушуващите в страната пожари.

Стойностите са регистрирани в 15 часа местно време.

Според съобщенията на Републиканския хидрометеорологичен институт, силната гореща вълна, която започна днес в Сърбия, ще продължи до понеделник, 24 август, с максимални температури от 34 до 40°C, като най-горещо ще бъде в Централна и Южна Сърбия, където до събота (22 август) температурата на места може да достигне около 42°C.

Сръбските метеоролози предупреждават, че поради новата гореща вълна, съчетана с южни и югозападни ветрове, условията за гасене на пожари ще се влошат значително, съобщава БТА.

Вятърът ще се усили днес, а продължаващият период с изразен дефицит на валежи ще допринесе допълнително за изсушаването на растителността и ще увеличи риска от възникване и бързо разпространяване на пожари на открито.

ООН призовава правителствата и работодателите да обърнат повече внимание на защитата на здравето на работниците, които са изложени на екстремна жега. СНИМКА: АРХИВ

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