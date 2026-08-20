Турция строи едновременно над 50 военни кораба, 27 от тях праща в чужбина

Командирът Военноморските сили на Турция адмирал Ерджюмент Татлъоулу заяви, че страната едновременно строи повече от 50 военни кораба – 37 за турските Военноморски сили и 24 за чуждестранни държави. Той направи изявлението при откриването на „Текнофест Мави Ватан" („Синя родина") във военноморската корабостроителница в Гьолджюк.

„Към днешна дата едновременно строим повече от 50 военни кораба – 37 за турските Военноморски сили и 24 за чужди държави", каза Татлъоулу.

Събитието във военноморската корабостроителница в Гьолджюк се организира основно от Министерството на националната отбрана и Фондацията на турския технологичен екип (T3), съобщава turkiyetoday.

Татлъоулу заяви, че геостратегическото положение на Турция, заобиколена от морета от три страни, налага необходимостта от изключително силен военноморски флот, какъвто страната вече има.

„Построихме нашите национални фрегати. Построихме нашия национален десантен кораб и националните ни корвети. В момента строим нашия национален самолетоносач, националния ни разрушител за противовъздушна отбрана – TCG Kocatepe, както и националната ни подводница. Много сме добри и в безпилотните летателни апарати. Извършваме полети с нашите безпилотни самолети TB3 от борда на TCG Anadolu, който можете да видите в пристанището", каза той и посочи, че всички кораби на турските Военноморски сили са оборудвани с безпилотни летателни апарати с вертикално излитане и кацане.

„Също така сме в много добра позиция при безпилотните надводни и подводни апарати", добави той.

„Използваме безпилотните технологии много ефективно. Освен че изграждаме собствени национални платформи, разработихме националната си управляема ракета ATMACA, националното си торпедо AKYA, националната си ракета за противовъздушна отбрана Hisar и националната си морска мина MALAMAN и ги използваме много ефективно", каза още адмиралът.

Татлъоулу припомни, че миналия месец Турция е извършила изстрелване на управляема ракета ATMACA от подводница по надводна цел на разстояние 190 километра.

„Турците са морска нация. Основахме Военноморските си сили в Анадола, на тази земя, през 1081 г. Преди да дойдем в Анадола, също сме присъствали в Каспийско море. Тази година в Измир и Чешме отбелязваме 945-ата годишнина на Военноморските си сили, създадени през 1081 г.", каза Татлъоулу.

Той добави, че флотът отбелязва и 100-годишнината от създаването на военноморската корабостроителница в Гьолджюк, което по думите му се посреща с „голямо щастие и гордост".

Татлъоулу благодари на Селчук Байрактар за организирането на „Текнофест Мави Ватан", който според него дава възможност на турския народ да покаже силата на своите местни и национални платформи, оръжия и системи. Той благодари също на министъра на националната отбрана Яшар Гюлер, министъра на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, началника на Генералния щаб ген. Селчук Байрактароглу, председателя на Дирекцията за отбранителната промишленост Халук Гьоргюн, командващите на видовете въоръжени сили, представители на компании и гражданите, присъствали на събитието.