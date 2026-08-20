На снимките на филм с Мария Бакалова арестували украинец за взрива на „Северен поток“

Холивудският филм е вдъхновен именно от атентата срещу тръбопроводите

Арестът на украинския водолаз, заподозрян за участие във взривяването на газопроводите „Северен поток", е станал по време на снимките на холивудски филм, вдъхновен именно от атентата срещу тръбопроводите. Владимир З. е задържан в сряда в крайбрежния град Пула, където се снимат сцени от политическия трилър Snake Island с Мария Бакалова, Шон Пен и Ейдриън Броуди.

Арестът е извършен от хърватската полиция по европейска заповед за арест, издадена по искане на германската федерална прокуратура към Федералния върховен съд. За задържането съобщиха германската прокуратура, както и германското издание Legal Tribune Online.

Според германските прокурори Владимир З., известен при различни изписвания и като Володимир Ш., е професионално обучен водолаз и е „силно заподозрян в съвместно извършване на взривовете". Той е обвинен, че е бил част от шестчленна група около друг украинец – Серхий К., за когото се твърди, че е бил организатор на операцията.

По данни на разследването групата е използвала ветроходна яхта, за да достигне до подводните газопроводи в Балтийско море. Яхтата е отплавала от Рощок, след като е била наета чрез посредници от германска компания с помощта на фалшиви документи за самоличност.

На 26 септември 2022 г. подводни взривове разтърсиха „Северен поток 1" и „Северен поток 2", като експлозиите са станали на около 80 метра дълбочина. В резултат са повредени три от общо четирите тръби на двата газопровода и последвали сериозни изтичания на газ.

„Северен поток 1" и „Северен поток 2" са изградени за транспортиране на природен газ от Русия до Германия през Балтийско море и са мажоритарна собственост на руската държавна компания „Газпром".

Арестът на Владимир З. идва около година след задържането на друг украинец по случая. Серхий К., който също е заподозрян за участие във взривяването на газопроводите, беше арестуван миналата година в италианската провинция Римини. Владимир З. от своя страна досега публично е отричал да има отношение към атентата.

След като бъде предаден на германските власти, той ще бъде изправен пред разследващ съдия от Федералния върховен съд.

В началото на юли канцеларията на украинския главен прокурор заяви, че няма доказателства Украйна или нейни официални структури да са замесени във взривовете. Киев предложи на Германия създаването на съвместен разследващ екип, който да улесни обмена на информация и координацията между двете страни.

„Разследването на всички обстоятелства все още не е приключило, а необходимите доказателства продължават да се събират и анализират", посочи украинската прокуратура.

Snake Island е нов политически трилър на американския режисьор Дъг Лаймън, известен със „Самоличността на Борн". Снимките в Хърватия започнаха в началото на август първоначално в Загреб, а впоследствие екипът се премести на крайбрежието, включително в Пула, вероятно заради подводните сцени.

Както "24 часа" писа сюжетът проследява секретен екип от украински водолази, изпратен на изключително рискована подводна мисия на фона на ескалиращото напрежение в месеците преди началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Преди да започне работа по Snake Island, Дъг Лаймън завърши снимките на Bitcoin с Кейси Афлек, Гал Гадот и Пийт Дейвидсън. За тази продукция се твърди, че всички фонове са създадени с помощта на изкуствен интелект. Новият му филм, обаче, е още по-амбициозен, тъй като пресъздава събития, които и до днес остават сред най-противоречивите теми в съвременната геополитика.