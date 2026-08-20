Светът се чуди братът на Даяна ли убеди Хари и Меган да се завърнат в Англия (Обзор)

Двамата не сбъднаха американската мечта, децата им Арчи и Лилибет записани в британско училище

Принц Хари и съпругата му Меган отново изправиха на нокти британското кралско семейство. Шест години след като го напуснаха с гръм и трясък, за да емигрират в САЩ, откъдето шумно го критикуваха, те обявиха, че се завръщат във Великобритания.

Засега не се предвижда по-малкият син на крал Чарлз III и жена му да изпълняват отново дворцови задачи, но самото им присъствие в страната се възприема като проблемно за някои членове на кралската фамилия, особено за престолонаследника принц Уилям. Той е кръвно обиден на брат си заради обвиненията в липса на подкрепа, които му нанесе в мемоарите си “Резервен”. Смята се, че двамата не са разговаряли близо четири години, след като последно бяха видени заедно на погребението на баба си Елизабет II през септември 2022 г.

“Това е много сериозна ситуация. Очевидно Хари и Меган избират царуването на крал Чарлз III, за да се върнат, знаейки, че възможностите им може да са много ограничени, когато Уилям го наследи на трона”, казва пред “Дейли мейл” кралският коментатор Ричард Фицуилямс. Затова той се опасява, че внезапното им решение може да предизвика криза в кралското семейство, тъй като очевидно

Хари се опитва да възстанови отношенията с баща си,

но не и тези със своя брат. А и само преди година той публично заяви: “Не мога да си представя свят, в който бих довел жена си и децата си обратно във Великобритания в този момент”. Поводът за това му изказване бе, че изгуби съдебно дело, свързано с отказ семейството му да получава финансирана от британските данъкоплатци полицейска охрана при визитите си в Обединеното кралство, каквато преди имаше, докато изпълняваше кралски задължения. И макар

все още да не се знае как ще бъде гарантирана тяхната сигурност,

той се връща в родината, и то задълго - бе съобщено, че двете му деца вече са записани в английско училище от началото на септември.

7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет отраснаха в Калифорния, където родителите им купиха луксозно имение за близо 15 млн. долара с идеята да останат там завинаги. Те се надяваха да успеят да впечатлят Америка с необикновената си история на британски принц, който се влюбва в американска актриса от смесена раса, заради което има проблеми в родината си. Първоначално успяха да сключат договори за милиони за филми, книги и подкасти, но много от тях не бяха продължени, след като славата им взе да избледнява.

Напоследък само Меган се виждаше да работи активно по развитието на своята лайфстайл марка, докато Хари все по-често пътуваше самостоятелно за участия в различни благотворителни проекти. Така бе и при последната му визита в Англия през юли, но по-късно стана ясно, че към него са се присъединили Меган и децата им и за първи път от четири години Арчи и Лилибет са успели да се видят с дядо си Чарлз в едно от провинциалните му имения. Съобщено бе, че семейството на Хари е прекарало няколко дни и с роднини по майчина линия в имението Алторп, където е отраснала и погребана покойната му майка Даяна. Техен домакин е бил нейният брат Чарлз Спенсър, който активно ги подкрепяше в битките им срещу двореца.

Дали той ги е убедил да се върнат във Великобритания, не е ясно, но според английки медии Хари и Меган ще се нанесат в частен дом точно в района на Нортхамптън, където е семейното имение на Спенсър, в което е отраснала Даяна. Кралят е научил за това решение на сина си преди три дни, което предполага, че от него не е търсено съдействие за осигуряване на квартира и охрана. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че мерките за сигурност на херцога и херцогинята на Съсекс са личен въпрос и той им желае всичко най-добро.

Вероятно някои от миналите им проблеми със сигурността са били решени, но подробностите кой ще плати сметката, все още са неизвестни, коментира пред Би Би Си кралският експерт Робърт Хардман. Британската обществена медия отбелязва, че Хари и Меган са се превърнали в експерти в неочакваните решения и вероятно имат силен мотив, за да заменят имението си в Калифорния за по-хладна перспектива в провинцията на Острова.

Още повече че не могат вече да разчитат на кралско финансиране в Англия,

нито на обществената подкрепа, която първоначално имаха.

От някога най-харесван член на кралското семейство днес Хари се радва на одобрението само на 33% от британците, а съпругата му на едва 22 процента. Въпреки това бившият кралски кореспондент на Би Би Си Питър Хънт смята, че в дългосрочна перспектива завръщането на Съсекс във Великобритания открива перспектива за два съперничещи си двора - този на Уилям и този на Хари. Според него присъствието на по-малкия брат в страната ще затрудни престолонаследника да избегне помирение с него. Важно е какво поведение ще поддържа Хари и с какво точно ще се занимава. На този етап се смята за изключено да се върне към дори частични кралски задължения.

Приближени до двойката твърдят, че Хари и Меган са си дали удължен пробен период да опитат отново в Англия. Затова те не планират да купуват имот, нито пък продават имението си в Калифорния или къщата в Португалия. Вестник “Сън” съобщи, че може да се установят в живописния район Котсуолд в английската провинция, който се е превърнал в популярно място за американски знаменитости, сред които и някои приятели на Меган.

“Въпреки мемоарите и многомилионните договори с “Нетфликс” американската общественост така и не прие Хари и Меган и сладкото, което тя прави”, коментира “Ню Йорк пост” под заглавие, че двамата се завръщат във Великобритания след неуспех да превземат колониите. Някои от английските таблоиди пък подхвърлят, че Меган може да обедини усилия в опитите си да прави сладко с някои от кралските производители на биопродукти.

Други отбелязват, че решението им за връщане е дошло като гръм от ясно небе за наблюдателите на кралското семейство, които са смятали, че Хари е доволен от калифорнийския си живот, “пиене на матча и практикуване на йога”.