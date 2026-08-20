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Самолетоносачът "Джордж Вашингтон" заменя "Ейбрахам Линкълн" в Близкия изток

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Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" Снимка: @CENTCOM, Х

Ударна група на самолетоносача "Джордж Вашингтон" вече оперира в Близкия изток, съобщи американската армия.

Нова авионосна ударна група на САЩ пристигна в Близкия изток, обяви американската армия, след като условията на борда на друг самолетоносач, отдавна разположен в района, предизвикаха нови критики срещу войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран, предаде Франс прес.

"Ударната група на самолетоносача "Джордж Вашингтон" вече оперира в Близкия изток в рамките на планирано базиране, след като вчера пристигна в зоната на театъра на военните действия, за който отговаря Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ)", написаха от СЕНТКОМ в Екс.

СЕНТКОМ командва американските сили в Близкия изток.

Самолетоносачът "Джордж Вашингтон" ще замени самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", който е разположен в района вече осем месеца, съобщи БТА.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" Снимка: @CENTCOM, Х

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