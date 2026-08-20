Зеленски: Свалихме 93% от крилатите руски ракети, но голямата заплаха идва от балистичните

Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път призова западните партньори за доставка на ракети за системите "Пейтриът". При последните удари на Русия над Киев заганиха 15 души.

„Днес украинските военнослужещи свалиха всички руски ракети „Калибър". Като цяло успяваме да прехванем 93% от крилатите ракети, а процентът на прехванатите дронове също е висок. Най-голямата заплаха идва от балистичните ракети. А това зависи изцяло от доставките на ракети за системите „Пейтриът" за Украйна и следователно от нашите партньори", подчерта президентът.

Зеленски определи нощната руска атака като една от най-мащабните и най-циничните от началото на пълномащабната война.

„В момента се работи по отстраняването на последиците от руската атака срещу столицата и градовете в Киевска област. Над 600 служители на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и полицаи са изпратени в Киев, Бровари и Бориспол. Благодаря на всички, които помагат на нашите хора. Само в Киев и областта са повредени общо 30 жилищни сгради, държавно училище, детска болница и детска градина. За съжаление, към момента е известно за 15 загинали в Киев. Изказвам съболезнования на всички, които са загубили свои близки", каза Зеленски, цитиран от Укриформ и БТА.

При последната руска атака са използвани различни видове ракети и 168 дрона.

„Днес украинските военнослужещи свалиха всички руски ракети „Калибър". Като цяло успяваме да прехванем 93% от крилатите ракети, а процентът на прехванатите дронове също е висок. Най-голямата заплаха идва от балистичните ракети. А това зависи изцяло от доставките на ракети за системите „Пейтриът" за Украйна и следователно от нашите партньори", подчерта той.

„Украинските военнослужещи могат да действат изключително ефективно, когато смелостта и професионализмът на нашите хора са подкрепени с подходяща помощ от партньорите ни", се казва още в изявлението му.

По-рано бе съобщено, че украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 крилати ракети, 2 ракети „Бандерол" и 145 дрона, използвани от руските сили при атаката, започнала снощи.