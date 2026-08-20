Хутите атакували с дронове саудитско летище

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Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути са извършили две атаки с дронове срещу цели в южната част на Саудитска Арабия, близо до границата с Йемен, предаде Франс прес.

Военният говорител на бунтовниците заяви, че едната атака е била насочена срещу саудитски обект на летище Наджран, а другата - срещу съоръжение на държавната петролна компания "Сауди Арамко" в града.

Двете операции са били "успешно извършени", посочи говорителят в съобщение в Телеграм, информира БТА. Засега няма официална информация дали наистина са поразени саудитски цели.