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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23422754 www.24chasa.bg

Хутите атакували с дронове саудитско летище

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Хутите атакуват саудитски цели. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути са извършили две атаки с дронове срещу цели в южната част на Саудитска Арабия, близо до границата с Йемен, предаде Франс прес.

Военният говорител на бунтовниците заяви, че едната атака е била насочена срещу саудитски обект на летище Наджран, а другата - срещу съоръжение на държавната петролна компания "Сауди Арамко" в града.

Двете операции са били "успешно извършени", посочи говорителят в съобщение в Телеграм, информира БТА. Засега няма официална информация дали наистина са поразени саудитски цели.

Хутите атакуват саудитски цели. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

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