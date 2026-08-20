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Путин се появи на Червения площад и се поклони пред новооткрити мощи на руски средновековен княз

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Путин се преклони пред мощите. Снимка: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин се появи на Червения площад и се поклони пред новооткрити мощи на руски средновековен княз. Той посети Архангелския катедрален храм в Московския Кремъл, където отдаде почит пред пред мощите на великия княз на Московското средновековно княжество Дмитрий Донски, съобщи Ройтерс.

В Архангелския катедрален храм през вековете са положени тленните останки на повече от 40 руски царе и князе.

Фактът, че тялото на великия княз Донски е погребано в катедралния храм, беше добре известен. Но миналия месец се установи, че мощите всъщност са били положени в крипта до южната стена на Архангелския катедрален храм. Това изненада историците, които смятаха, че тленните останки на великия княз се намират на друго място в сградата. 

Путин в църквата. Снимка: Ройтерс
Путин в църквата. Снимка: Ройтерс

Президентът Путин запали свещ в храма и застана до белокаменния саркофаг, докато експерти обясняваха как са идентифицирали тленните останки на живелия през 14-и век владетел, съобщи БТА.

От Руската православна църква (РПЦ) съобщиха за откритието във вторник, като посочи, че запазените останки са почти пълни и са принадлежали на мъж, висок почти 180 см, който е починал от естествена смърт на възраст между 35 и 45 години. 

Руският лидер се появи в Москва. Снимка: Ройтерс
Руският лидер се появи в Москва. Снимка: Ройтерс
Путин на Червения площад. Снимка: Ройтерс
Путин на Червения площад. Снимка: Ройтерс

„Всички тези характеристики съответстват на писмените източници и историческите свидетелства относно живота и смъртта на великия княз", добавиха от РПЦ.

Донски е велик княз на Московското княжество (1363 – 1389) и велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1362 – 1389), които по-късно се превръщат в ядрото на руската държава.

По негово време се построява първата каменна кремълска крепост, а територията на Московското княжество значително се увеличава. Великият княз разгромява войските на монголската орда в прочутата битка край река Дон през 1380 г.

Путин се преклони пред мощите. Снимка: Ройтерс
Путин в църквата. Снимка: Ройтерс
Руският лидер се появи в Москва. Снимка: Ройтерс
Путин на Червения площад. Снимка: Ройтерс

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