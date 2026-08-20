Украйна иска от Австрия документи по разследване срещу руски археолози, работили в Кри

Украинските власти са поискали конфискуването на документи от трима руски учени археолози, работили на анексирания от Русия Кримски полуостров. Това става ясно от решение на украински съд, цитирано от австрийската информационна агенция АПА.

Тримата руски археолози са били поканени да участват в 25-ия Международен конгрес по византология във Виена, където е трябвало да представят доклад за своите открития. Впоследствие обаче те са отменили участието си.

Украинската Служба за сигурност е започнала разследване срещу известния руски византолог Сергей Карпов, член на Руската академия на науките. През 2022 г. той е създал отдел към университет в Севастопол за изследване на Византия и нейните държави наследници в района на Черно и Средиземно море.

Според съдебното решение с подкрепата на руското Министерство на културата на Кримския полуостров са били извършвани незаконни археологически разкопки. Карпов и неговите сътрудници са разполагали с документи, съдържащи информация за разкопките, която би могла да послужи като доказателство за нарушение на Хагската конвенция за защита на културните ценности при въоръжен конфликт.

На базата на установените факти украинският съд е постановил да бъдат конфискувани документите, а Киев е отправил искане за правна помощ към Австрия.

Към този момент обаче украинската страна не е внесла подобно искане пред компетентните органи на прокуратурата или австрийското Министерство на правосъдието, заяви говорителка на ведомството.

Председателката на организационния комитет на Международния конгрес по византология Клаудия Рап също съобщи, че руските учени са уведомили организаторите още преди време, че няма да присъстват на форума по лични причини, пише БТА.

„Византийските артефакти, сред които са археологическите находки, са част от световното наследство на човечеството. Организаторите на конгреса се противопоставят на всякакво използване на културни ценности за политически цели, както и на умишленото унищожаване на такива ценности с намерението да се извърши „културен геноцид", подчерта Рап.

АПА е успяла да се свърже със Сергей Карпов. Археологът е заявил, че в момента се намира в болница заради тежко заболяване и не е запознат с разследването на украинските власти срещу него.

Според украинското законодателство извършването на археологически разкопки без разрешение от украинските власти в незаконно окупираните от Русия украински територии представлява нарушение на закона и може да бъде наказано с от 8 до 12 години затвор.