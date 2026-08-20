Разследват критик на Доналд Тръмп за сексуално посегателство

ФБР разследва бившия американски конгресмен Ерик Суолел, известен с острата си критика към президента Доналд Тръмп, по обвинения в сексуално посегателство. Службата е спряла Суолел на летище и е иззело електронните му устройства, а през уикенда е претърсило и дома му във Вашингтон, окръг Колумбия, съобщава Би Би Си.

След като обвиненията станаха публично достояние по-рано тази година, Суолел се отказа от надпреварата за губернатор на Калифорния, в която беше начело, и напусна Камарата на представителите.

Срещу него се водят и наказателни разследвания от прокуратурата на Манхатън и шерифската служба на Лос Анджелис по обвинения в изнасилване и сексуално насилие.

В миналото Суолел е отричал обвиненията, а адвокатът му ги е определял като „измислени".

„Тези обвинения са неверни, измислени и дълбоко обидни – пресметната и очевидна политическа атака", заяви адвокатът му Сара Азари по времето, когато твърденията бяха оповестени за първи път.

Федерални агенти са иззели устройствата на Суолел и са претърсили дома му при изпълнението на съдебна заповед за обиск.

45-годишният Суолел е изправен пред обвинения от няколко жени, включително твърдение, че е изнасилил една от тях, докато тя е била прекалено пияна, за да реагира, както и че е изпращал на жени непоискани снимки на голото си тяло.

Известният демократ, който често се появяваше по кабелните телевизии с критики към президента Доналд Тръмп, напусна Конгреса и прекрати кампанията си за губернатор на Калифорния след появата на обвиненията. Междувременно членове на Камарата на представителите настояваха той да бъде отстранен.

Комисията по етика към Камарата започна разследване, което приключи, след като Суолел вече не беше член на Конгреса.

В понеделник Белият дом публикува разсекретени документи от отделно разследване на ФБР, които разкриват подробности за предполагаемата му връзка с заподозряна китайска шпионка преди повече от десетилетие.

Много от подробностите около връзката му с Кристин Фанг през 2015 г. вече бяха известни. Суолел никога не е бил обвиняван по случая. Представители на няколко американски медии, са получили информация, че директорът на ФБР Каш Пател е стоял зад инициативата за публикуване на досиетата от това разследване.