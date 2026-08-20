САЩ продава на Катар самолети цистерни за над 4,5 млрд. долара

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Съединените щати одобриха план за продажба на Катар на самолети цистерни за зареждане с гориво във въздуха на стойност над 4,5 млрд. долара. Това съобщиха Държавният департамент на САЩ, предаде Франс прес.

Катар е поискал до четири самолета KC-46A, оборудвани със сензори за противоракетна отбрана. Американският Конгрес, който трябва да даде окончателно одобрение, е бил уведомен за сделката.

Неотдавна Катар подари на президента на САЩ Доналд Тръмп нов самолет, предназначен за използване като "Еър форс 1", информира БТА.

Според Вашингтон продажбата има за цел да "засили сигурността на стратегически регионален партньор" и да подобри способността на Катар да се справя с настоящи и бъдещи заплахи, както и оперативната му съвместимост със силите на САЩ и техните съюзници.

Катар е сред посредниците в преговорите между Техеран и Вашингтон, които са в застой, както и в конфликта между Израел и "Хамас" в ивицата Газа.

В емирството е разположена военновъздушната база "Ал Удейд", която е най-голямата американска база в региона. Тя бе атакувана от Иран в отговор на израелско-американските бомбардировки.