7 държави скочиха срещу строежа на ново израелско селище край Йерусалим

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия и Канада призоваха Израел незабавно да оттегли плановете си за строителство в спорната зона E1 на Западния бряг и предупредиха компаниите да не участват в обявените търгове.

В съвместно изявление лидерите на седемте държави определиха решението на израелското правителство да публикува търгове за строителство в рамките на проекта E1 като „неприемливо". Територията E1 е стратегическа зона от около 12 кв. км на Западния бряг, разположена между Източен Йерусалим и голямото израелско селище Маале Адумим. Именно там Израел планира изграждането на хиляди нови жилища.

Според лидерите на седемте държави разширяването на селището ще създаде разделение в Западния бряг и ще навреди на териториалната свързаност на палестинските територии.

Израелските власти вече са одобрили планове за общо 3401 жилищни единици в E1. Именно местоположението на проекта го превръща в един от най-спорните израелски планове за заселване на Западния бряг. Според противниците му изграждането на новите жилища ще свърже Маале Адумим с Йерусалим и на практика ще раздели Западния бряг на северна и южна част, като затрудни създаването на жизнеспособна палестинска държава. Европейската служба за външна дейност също определя E1 като стратегическа заплаха за решението с две държави.

През август 2025 г. израелският финансов министър Бецалел Смотрич обяви одобрението на плана. Тогава той заяви, че проектът ще „погребе идеята за палестинска държава".

В изявлението на седемте държави се посочва още че според международното право израелските селища на Западния бряг са незаконни – позиция, която според тях е потвърдена и от Съвета за сигурност на ООН.

Лидерите предупреждават и строителните компании, че участието в търговете може да има правни и репутационни последици, включително риск от въвличане в сериозни нарушения на международното право.

Призивът идва на фона на засиленото международно напрежение около израелската политика на Западния бряг. Великобритания вече привика израелския шарже д'афер в Лондон заради търга, а британският външен министър Ед Милибанд поиска Израел незабавно да спре плана и да оттегли търга. Той предупреди и за възможни целенасочени санкции срещу лица, участващи в разширяването на селищата.

Седемте държави заявяват, че ще продължат да подкрепят всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на решението за две държави.

Ето и пълният текст на тяхното писмо:

Решението на израелското правителство да обяви търгове за строителството в рамките на проекта за селището E1 е неприемливо. Международната общност отдавна се противопоставя на разширяването на това селище и многократно е изразявала сериозните си опасения както насаме, така и публично. Селището E1 ще подкопае перспективите за решение с две държави, като прокара разделение през Западния бряг и навреди на териториалната цялост на палестинските територии.

Международното право е ясно, че израелските селища на Западния бряг са незаконни. Това е позицията на международната общност, потвърдена от Съвета за сигурност на ООН.

В момент на сериозна нестабилност на Западния бряг, белязан от безпрецедентни нива на насилие от страна на заселници срещу цивилни и сериозни ограничения върху палестинската икономика, това решение е още по-тревожно.

Призоваваме правителството на Израел незабавно да оттегли тези планове и да прекрати разширяването на селищата на Западния бряг. Те не само ще ни отдалечат още повече от мира, но и допълнително ще подкопаят международния авторитет на Израел.

Бизнесът не трябва да участва в търговете за строителство. Компаниите трябва да са наясно с правните и репутационните последици, включително риска да бъдат въвлечени в сериозни нарушения на международното право.

Потвърждаваме отново ангажимента си към всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на решението за две държави. Ще продължим да действаме в негова подкрепа.