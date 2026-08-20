САЩ наложиха нови санкции на „Хизбула“

САЩ наложиха днес нови санкции срещу ливанската шиитска групировка „Хизбула“, включително заради действията ѝ от името на иранското правителство, според изявление, видяно от Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ приписва на групата „служба на иранския режим под командването на иранските елитни сили „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“.

Американски служител заяви, че целта е да се демонстрира, че „Хизбула“ действа от името на иранското правителство.

Хизбула беше определена като чуждестранна терористична организация през 1997 г. и като „Специално обозначена глобална терористична организация“ през 2001 г. Санкциите целят да разрушат мрежите за финансиране и да изолират целевите групи, като налагат замразяване на активи, забраняват на банките да работят с посочени организации и забраняват потока от стоки, услуги и материална подкрепа.

Американският служител заяви, че днешният ход не е част от новите действия, които САЩ обещаха да предприемат срещу Иран, пише БТА.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всяка страна, чиито финансови институции, компании или държавни структури предоставят икономическа подкрепа на Иран, ще понесе „огромни икономически последици".

Тръмп не представи конкретен списък с нови санкции, но посочи като цели дейности като контрабандата на ирански петрол, финансовите трансакции, обменните бюра, регистрацията на кораби и използването на компании посредници. Според Reuters Вашингтон вече е наложил над 1000 санкции срещу физически лица, кораби и самолети от началото на втория мандат на Тръмп, а след началото на войната през февруари са въведени допълнителни мерки в морския, енергийния и финансовия сектор.

Натискът върху Иран се засилва на фона на продължаващия конфликт между Техеран и Вашингтон и блокирането на ключови морски маршрути в района на Ормузкия проток. Преди началото на войната през февруари през протока са преминавали приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. САЩ предупредиха, че могат да поддържат морската блокада на Иран за неопределено време, което допълнително увеличава риска за световните енергийни доставки.

Междувременно натискът вече има отражение върху отношенията на Иран с някои регионални партньори. Обединените арабски емирства съобщиха за спиране на търговските и финансовите операции с Иран след нови ракетни инциденти, за които Абу Даби обвини Техеран. Иран отрича да е извършвал тези атаки.