Проучване: Климатичните промени могат да утроят площта на горските пожари в Европа

Климатичните промени могат почти да утроят площта на горските пожари в Европа до края на века. При сценарий на глобално затопляне от около 3,6 градуса по Целзий изгорялата площ на континента може да се увеличи с до 192% спрямо настоящите нива, показва проучване, публикувано в Global Change Biology.

Международният изследователски екип, ръководен от Майк Билинг от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата (PIK), посочва, че бъдещият мащаб на пожарите ще зависи до голяма степен от степента на глобалното затопляне.

Дори при по-умерен сценарий с повишаване на средната глобална температура с около 1,8 градуса годишно ще бъде засегната с 39% повече земна площ в Европа в сравнение със сегашните стойности. При затопляне от 3,6 градуса увеличението може да достигне 192%, или почти три пъти повече.

Особено уязвими се очаква да бъдат Централна Европа, големи части от Западна Европа и Средиземноморският регион. Причината е, че затоплянето води до по-чести и тежки горещи, сухи и ветровити условия, които благоприятстват разпространението на пожарите.

Горските пожари са естествен процес и имат важна роля за биоразнообразието и динамиката на екосистемите. Въпреки това пожарната активност в Европа нараства, отбелязват учените.

Изследователите подчертават, че климатът не е единственият фактор, който ще определя бъдещия риск. В моделите са включени и мерки за превенция, ранно откриване и гасене на пожарите.

По-доброто управление на пожарите може значително да ограничи изгорялата площ – с до 92% при сценарий на затопляне от 1,8 градуса и със 72% при затопляне от 3,6 градуса.

Европа вече преживява необичайно тежък сезон на пожарите. По данни на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) около 616 000 хектара, или 6160 квадратни километра, са били засегнати от пожари в Европейския съюз до 19 август. За сравнение, средно през предходните 20 години до тази дата са изгаряли около 280 000 хектара.

„Пожарите във Франция, Испания и Гърция показват колко бързо горещите, сухи и ветровити метеорологични условия могат да изчерпят ресурсите на пожарникарите", коментира съавторката на изследването от PIK Кирстен Тонике.