Роботи в помощ на възрастните хора

Секторът на услугите е фундаментален за благосъстоянието на обществото, а грижата за възрастните хора е сред най-критичните му елементи. Към края на 2025 г. хората над 60-годишна възраст в Китай наброяват 320 милиона, като до 2035 г. се очаква тази група да надхвърли 400 милиона. Тревожна тенденция очертава „Докладът за състоянието на професията „болногледач" за 2025 г.", според който недостигът на кадри в страната ще надхвърли 5 милиона души през следващите пет години. В този контекст изниква логичният въпрос: до каква степен технологиите – роботи за доставка на храна, рехабилитация и придружаване – могат да поемат част от грижите?

В град Уджън застаряващото население надхвърля 30%. В местния център за интелигентни грижи ежедневието вече изглежда различно. По време на обяд роботи се движат по зададени маршрути, доставяйки храна директно до вратите на стаите, а в залата за занимания възрастни хора танцуват с робота „Сяобай". Макар движенията им да не са напълно синхронизирани, веселието и смехът изпълват пространството. „Роботите вършат много от работата на болногледачите – доставят храна и лекарства. Изключително ефективно и удобно е", споделя Пан Дзиенчън, един от обитателите на центъра.

Директорът на центъра, Джун Юеин, дава още по-практичен пример: „Преди за къпането на лежащо болни бяха нужни двама души. Това беше тежка физическа работа, криеща рискове. Сега използваме преносими системи за къпане, с които един човек се справя лесно, без пациентът да напуска леглото. Спестеното време и енергия пренасочваме към най-важното – човешкото общуване и разговорите с възрастните хора".

Ту Джаожун, вицепрезидент на технологична компания в Шънджън, потвърждава, че основната цел на подобни иновации е именно освобождаването на болногледачите от тежкия физически труд, за да остане ресурс за „топла комуникация".

В момента роботите в домовете за възрастни поемат задачи, които са трудни или непосилни за човека: денонощно наблюдение на безопасността, прецизни и повтарящи се рехабилитационни тренировки, както и преместване на тежки пациенти. Според проф. Чън Диеншън от Пекинския университет по аерокосмически науки, в момента се намираме в етап на „човешко-машинно сътрудничество". Бъдещето обаче принадлежи на безопасните и универсални хуманоидни роботи, които ще могат да изпълняват множество функции едновременно.

Развитието на „интелигентни грижи" ще продължи да бъде все по-персонализирано и комплексно, смята проф. Хуан Дзиенюен от Университета „Хъхай". В подкрепа на този процес, през декември 2025 г. Министерството на гражданските дела и осем други ведомства приеха стратегически мерки за стимулиране на т.нар. „сребърна икономика". Фокусът е върху технологичната интеграция между роботиката, медицината и „умните домове", за да се изгради всеобхватна подкрепа, която не просто запълва дефицита от кадри, а подобрява качеството на живот на възрастните хора.