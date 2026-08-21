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Китай се противопоставя на блоковата конфронтация ...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23423930 www.24chasa.bg

Китай се противопоставя на блоковата конфронтация в областта на изкуствения интелект

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай категорично се противопоставя на опитите за разделяне на държавите на лагери и конфронтация по въпросите на изкуствения интелект, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.

Коментарът му бе в отговор на въпрос за съобщенията, че американското правителство възнамерява да изпрати писма до държавите, подписали съвместната декларация „Партньорство за възможностите на изкуствения интелект", с искане те да не се присъединяват едновременно към американски инициативи и към други механизми, които са в конфликт с тях.

Лин Дзиен подчерта, че изкуственият интелект е общо постижение на човешката мисъл и ценно достояние на цялото човечество. Китай призовава всички страни да се откажат от мисленето с нулева сума, да се придържат към принципите на солидарността и взаимното сътрудничество, да уважават цифровия суверенитет на отделните държави и съвместно да изграждат справедлива и разумна глобална система за управление на изкуствения интелект.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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