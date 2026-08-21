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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23423945 www.24chasa.bg

В Китай бе публикуван доклад за тенденциите в развитието на хуманоидните роботи

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес, по време на провеждащия се в Пекин Световен конгрес по роботика, бе представен „Доклад за развитието на индустрията за хуманоидни роботи 2026 г.", изготвен от Китайския съвет на стоте експерти по хуманоидни роботи и въплътена интелигентност.

Докладът представя задълбочен анализ и оценка в пет направления: състояние на индустрията, тенденции в развитието, технологична карта, цялостен преглед на индустриалната верига и сценарии за приложение. В него са разгледани основните характеристики и обхватът на хуманоидните роботи, стратегическото им значение и перспективите за развитие, като специално внимание е отделено на развитието в пет държави – Китай, САЩ, Германия, Южна Корея и Япония.

В него също така са представени и основните технологии при хуманоидните роботи, очертава се подробно цялостната картина на индустриалната верига и се прави задълбочен анализ на седем типични сценария за приложение.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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