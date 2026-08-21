Торнадо и порои удариха САЩ, коли потънаха във вода, плаж бе пометен от стихията

Проливни дъждове, мощни бури и вероятни торнада връхлетяха североизточната част на САЩ, причинявайки наводнения, прекъсвания на тока и сериозни материални щети. Стихията засегна Ню Йорк, Ню Джърси и Делауеър, а десетки хора се оказаха блокирани във вода, съобщава БТА.

Едно от най-зрелищните метеорологични явления бе регистрирано на Атлантик Бийч на Лонг Айлънд. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как силен вихър преминава през плажа, вдигайки във въздуха отломки и разрушавйки плажни съоръжения. Националната метеорологична служба все още трябва да потвърди дали явлението е било торнадо, или воден смерч, преминал от морето към сушата.

В окръг Насау, където се намира Атлантик Бийч, бе обявено извънредно положение. Според местните власти няма данни за загинали или тежко ранени, но са нанесени значителни материални щети. Спасителни екипи са проверявали района за хора, които може да са останали блокирани в плажни кабини.

Пороите предизвикаха сериозни проблеми и в Ню Йорк. Част от автомагистрала „Лонг Айлънд Експресуей" в Куинс бе затворена и в двете посоки заради наводненията. На кадри от мястото се виждат колони от автомобили, попаднали във вода, докато спасители се опитват да помогнат на шофьори и пътници.

Особено тежко бе положението в Ню Джърси. В Джърси Сити спасителни екипи са извадили 69 души от автомобили, попаднали в наводнените улици, съобщават американски медии.

Стихията засегна и Делауеър. В столицата на щата Дувър вероятно е преминало торнадо, което е повалило дървета, скъсало електропроводи и е причинило наводнения. Градските власти обявиха извънредно положение и призоваха жителите да останат по домовете си, докато аварийните екипи разчистват засегнатите райони.

Повече от 1000 потребители в северната част на Делауеър останаха без електричество след бурята. По-късно по-голямата част от захранването бе възстановена.

Още преди бурите да връхлетят региона метеоролозите предупредиха за опасност от внезапни наводнения по коридора на междущатската магистрала I-95. В някои райони на Ню Йорк и Ню Джърси прогнозите допускаха валежи с интензитет до около 2-2,5 инча на час, което създаваше сериозен риск за градските райони.

В Ню Йорк службите за управление на извънредни ситуации активираха плана за действия при внезапни наводнения и предупредиха жителите да не преминават с автомобили или пеша през залети участъци, тъй като дълбочината на водата може да бъде значително по-голяма, отколкото изглежда.

Мощният фронт засегна широк район по Източното крайбрежие, като предупреждения за внезапни наводнения бяха издадени и за части от Пенсилвания и Ню Джърси. Милиони хора по коридора от Ню Йорк към Филаделфия и други големи градове бяха поставени под наблюдение за опасно време.

Властите призоваха хората да избягват ненужното пътуване по време на бурите и да следят предупрежденията на метеорологичните служби. Очаква се нестабилното време да продължи и през следващите дни в части от региона.