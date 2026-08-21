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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23424012 www.24chasa.bg

Марк Зукърбърг купи замък от 19-и век в югоизточната част на Ирландия

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снимка: Ройтерс

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е купил готически замък от XIX век в югоизточна Ирландия. Странкали Касъл се намира край река Блекуотър, на около 200 километра от европейската централа на компанията, съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

Замъкът Странкали (Strancally Castle) е построен около 1830 г. върху земя с изглед към река Блекуотър и е претърпял мащабен ремонт през 2003 г., според държавния архитектурен архив.

Сделката не фигурира в ирландския държавен регистър на цените на имотите. „Айриш Тайм” (Irish Times), който първи съобщи за покупката, оцени, че имотът може да струва между 20 и 30 милиона евро.

Говорител на Зукърбърг заяви, че той и семейството му са „развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очакват с нетърпение да прекарват време в Ирландия“.

„Мета” има около 1500 служители в Ирландия, където редица американски технологични мултинационални компании са разположили европейските си централи, отчасти заради благоприятния данъчен режим в страната.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

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