Завръщането на Хари и Меган поставя крал Чарлз III пред ново изпитание

Решението на принц Хари и Меган Маркъл да се върнат да живеят във Великобритания поставя ново и деликатно изпитание пред британското кралско семейство. Очакваното завръщане идва на фона на все още сложните отношения между Хари, баща му крал Чарлз III и останалите членове на фамилията, съобщава "Дейли мейл".

В публичните реакции на Бъкингамския дворец преобладава умереният тон. В кралските среди се подчертава, че кралят би приветствал възможността да прекарва повече време със сина си и неговото семейство в лична, а не официална обстановка.

Зад кулисите обаче ситуацията е значително по-сложна. За Чарлз III едно е да поддържа отношения с Хари от разстояние, а друго – семейството на херцога и херцогинята на Съсекс отново да стане част от ежедневието във Великобритания. Това се случва в момент, когато отношенията между отделните членове на кралското семейство остават чувствителни.

Новината вече предизвика множество спекулации в британските и международните медии. Част от тях поставят под въпрос ролята на краля в завръщането на Хари и дори предполагат, че решението може да повлияе върху позициите на престолонаследника принц Уилям.

В социалните мрежи се появиха и твърдения, че Чарлз III е бил подложен на натиск или е бил манипулиран от по-малкия си син. Други спекулации свързват решението на Хари със здравословното състояние на краля. Подобни твърдения обаче не са подкрепени с надеждни доказателства.

По отношение на здравето на Чарлз III източници, цитирани от британски медии, твърдят, че лечението му продължава, но е било значително ограничено и в момента се провежда като предпазна мярка. Бъкингамският дворец не е предоставил подробности за медицинското му състояние.

Междувременно се появиха и спекулации около бъдещето на сър Клайв Алдъртън, личен секретар на краля и кралицата. Според някои публикации той може да напусне поста си заради несъгласие с възстановяването на отношенията с Хари. Тези твърдения обаче са отхвърлени от близки до двореца източници като необосновани.

По информация на британски медии Алдъртън дори е участвал активно в организирането на срещата между Хари и баща му през миналия месец. Това е особено показателно на фона на публично известното напрежение между принца и високопоставения кралски съветник през последните години.

Появиха се и твърдения, че по време на последното посещение на Хари и Меган във Великобритания херцогинята на Съсекс е посетила две потенциални училища в района на Котсуолдс за децата им Арчи и Лилибет. Според същите информации двойката вече е набелязала и възможен бъдещ дом, който в момента е собственост на известна публична личност.

Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.

Ако завръщането на Хари и Меган действително се осъществи в рамките на следващите дни, това ще бъде една от най-значимите промени в отношенията между семейство Съсекс и британската монархия след напускането им на кралските задължения.

Хари отдавна заявява желанието си да прекарва повече време във Великобритания. Парадоксът е, че именно сигурността на семейството му в страната беше един от основните аргументи, които той посочваше в съдебните си спорове с британските власти.

Предстоящото завръщане следователно ще бъде не просто лична промяна за семейство Съсекс, а нов тест за способността на британската монархия да балансира между семейното помирение, институционалната стабилност и отношенията между краля и неговия престолонаследник.