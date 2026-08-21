Земетресение от 6,7 разлюля Перу, има ранени и щети

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Трима души са леко пострадали при мощното земетресение с магнитуд 6,7, което разтърси южната част на Перу вчера, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Трусът е регистриран в 13,00 ч. местно време, или 21,00 ч. българско. По данни на Геоложката служба на САЩ епицентърът е бил на дълбочина 99 км в провинция Паринакочас, департамент Аякучо, на около 800 км южно от столицата Лима.

Министърът на отбраната Рафаел Белаунде съобщи пред Конгреса, че трима души са получили леки травми. Нанесени са щети на 22 жилищни сгради, шест училища и 12 медицински центъра. Спасителните служби продължават да оценяват последствията от труса.

Скали са се откъснали от склоновете около град Коракора, който се намира най-близо до епицентъра и има около 10 000 жители. В района са регистрирани и други трусове, но засега няма данни за сериозни разрушения или жертви.

Земетресението е усетено с умерена до силна интензивност в няколко южни департамента, сред които Куско, Арекипа, Ика и Апуримак. Трусът е бил усетен и в Лима, макар и по-слабо.

Перу е разположено в Тихоокеанския огнен пръстен – една от най-активните сеизмични зони на планетата, където се регистрира около 85% от световната сеизмична активност.

Земетресението идва на фона на поредица от силни трусове в Южна Америка през последните месеци. През юни мощно земетресение разтърси Венецуела, а през август трус с магнитуд 7,4 бе регистриран в района на Колумбия и Еквадор.