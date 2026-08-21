Мелания и Тръмп отново заедно на фона на скандала с помощничката му

Мелания Тръмп се появи публично със съпруга си Доналд Тръмп за първи път от повече от месец. Двамата участваха в събитие в Розовата градина на Белия дом, посветено на инициативата на първата дама „Fostering the Future", съобщава "Дейли мейл".

„Чух, че съм ви липсвала. Ето ме и мен", заяви Мелания Тръмп при появата си.

Събитието се проведе на фона на засилен медиен интерес към Натали Харп, 35-годишна изпълнителна асистентка на президента, която през последните седмици често е забелязвана до него по време на официални ангажименти и пътувания.

По време на проявата първата дама обяви партньорство с IndyCar и Fox Sports за разширяване на възможностите за стипендии за млади хора, които напускат системата за приемна грижа. Програмата ще включва финансиране на инициативи в Университета на Индиана и Университета Пърдю.

„Fostering the Future" е насочена към подпомагане на младежи, които след навършване на пълнолетие остават без подкрепата на системата за приемна грижа.

Последната публична поява на Доналд и Мелания Тръмп заедно беше на финала на Световното клубно първенство на ФИФА в Ню Джърси на 19 юли. Оттогава първата дама рядко е присъствала на публични събития със съпруга си.

Междувременно Натали Харп се превърна в обект на значително медийно внимание. Тя често присъства в Овалния кабинет, пътува с президента на борда на Air Force One и го придружава при публични прояви и посещения в негови клубове.

Темата получи допълнителен отзвук след изказване на сенатора демократ Джон Ософ по време на събитие в Джорджия. Той отправи критики към президента, като заяви, че Тръмп предпочита да „строи балната си зала и да пътува с Натали", вместо да се концентрира върху работата си.

Харп е бивша телевизионна журналистка в One America News. Според американски медии тя е демонстрирала силна лоялност към президента и е полагала усилия да бъде в непосредствена близост до него по време на работни ангажименти.

Публикации описват и необичайни епизоди, сред които твърдение, че Харп е използвала преносим принтер, за да предоставя на Тръмп разпечатки на положителни за него публикации и материали от социалните мрежи. Заради това тя е получила прякора „човешкият принтер".

Медиите съобщават също, че Мелания Тръмп е била недоволна от спекулациите около Харп. Източник, близък до Белия дом, е заявил пред Semafor, че първата дама „не харесва подобни неща".

Появата на президентската двойка заедно в Белия дом идва в момент на засилен обществен интерес към отношенията и близкото обкръжение на президента. Белият дом не е потвърдил никакви твърдения относно лични отношения между Тръмп и Харп.