Хърватия забранява спирането на тока на енергийно бедни потребители

Хърватия предлага забрана за спиране на електроенергията на уязвими потребители и хора, засегнати от енергийна бедност. Правителството внесе в парламента законови промени, с които се засилва защитата на домакинствата, които трудно могат да покриват сметките си за ток, съобщи Хърватската национална телевизия ХРТ.

„Със закона допълнително укрепваме защитата на потребителите на електроенергия чрез по-голям избор на договорни модели и по-добра защита на уязвимите и енергийно бедните потребители", заяви министърът на икономиката Анте Шушняр, съобщава БТА.

Според предложените промени доставчиците ще трябва да предупреждават клиентите си при необичайно високо потребление на електроенергия. Те ще бъдат задължени също да предлагат гъвкави схеми за изплащане на натрупани задължения и да оказват съдействие при управлението им.

Спирането на тока заради неплатени сметки ще остане възможно, но само за потребители, които не попадат в категориите на уязвимите или енергийно бедните домакинства.

Законопроектът предвижда и възможност държавата да се намесва на електроенергийния пазар при сериозни ценови сътресения. Ако Съветът на ЕС обяви регионална или общоевропейска криза с цените на електроенергията, хърватското правителство ще може временно да контролира цените за доставка на ток за малки и средни предприятия.

Мерките са част от по-широките промени в правилата за пазара на електроенергия, насочени към по-голяма защита на потребителите и ограничаване на риска от рязко нарастване на сметките.