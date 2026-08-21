Бившият пакистански премиер Имран Хан обратно в затвора след преглед в болница

Бившият пакистански премиер Имран Хан бе върнат в затвора рано тази сутрин, само няколко часа след като беше отведен в частна болница в Исламабад за медицински прегледи по разпореждане на съда, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

„Екип от квалифицирани лекари констатира, че той е в добро здравословно състояние. След приключването на всички процедури той бе върнат обратно в затвора „Адиала", написа в социалната мрежа „Екс" министърът на информацията Атиула Тарар.

73-годишният Хан е бил прегледан в болница „Шифа Интернешънъл" в пакистанската столица. Преди два дни тричленен състав на Върховния съд разпореди той да бъде отведен в лечебното заведение за преглед заради продължаващите притеснения на семейството и личните му лекари за здравословното му състояние.

Съдът постанови медицинската комисия да включва специалисти, както и личния лекар на Хан – Фейсал Султан. Бившият премиер е бил транспортиран до болницата след полунощ при засилени мерки за сигурност.

Хан не е виждан публично, откакто беше изпратен в затвора през 2023 г. Той е зад решетките по редица съдебни дела, включително за корупция.

Притесненията за здравето му се засилиха в края на януари, когато семейството му заяви, че Хан е загубил около 85% от зрението на дясното си око. Пакистанското правителство обаче оспори твърдението.

Властите поддържат позицията, че затворниците получават необходимата медицинска помощ зад решетките, а при нужда могат да бъдат транспортирани до държавни лечебни заведения.

Имран Хан, бивша звезда на световния крикет, влезе в политиката и стана премиер на Пакистан през 2018 г. Той беше свален от власт след вот на недоверие в парламента през април 2022 г. От 2023 г. се намира в затвора, след като срещу него бяха постановени присъди по няколко дела.