Панамският канал намалява корабите заради сушата

Панамският канал ще намали от септември броя на корабите, които могат да преминават през него всеки ден, заради ниското ниво на водата вследствие на оскъдните валежи, съобщиха АФП и ДПА, позовавайки се на администрацията на канала.

Броят на местата за транзит ще бъде постепенно намален от 36 на 32 дневно. Мярката е превантивна и цели да гарантира достатъчно водни ресурси за нормалната работа на съоръжението, предава БТА.

Въпреки продължаващия дъждовен сезон и предприетите мерки за пестене на вода, администрацията на канала предупреждава, че са необходими допълнителни действия заради неблагоприятните климатични условия.

Панамският канал работи със система от шлюзове, при която при преминаването на всеки кораб значително количество прясна вода се изразходва и се оттича към морето. Затова нивото на валежите е от ключово значение за функционирането му.

Между май и август валежите в района са били с около 34% под историческата средна стойност за периода. Прогнозите сочат, че през 2026-2027 г. валежите може да останат под нормалните заради влиянието на климатичния феномен Ел Ниньо.

Особено важно ще бъде управлението на водните ресурси през сухия сезон, който започва през януари. От администрацията посочват, че ще следят внимателно наличните количества вода, за да не се стигне до по-сериозни ограничения.

Панамският канал е дълъг около 80 км и свързва Атлантическия и Тихия океан през Панамския провлак. Той позволява на корабите да избегнат дългото плаване около южния край на Южна Америка и е един от най-важните морски транспортни маршрути в света.