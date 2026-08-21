САЩ депортират мексиканци през Гватемала и Хондурас

Близо 2300 мексикански граждани са били депортирани от САЩ в Гватемала от началото на годината, а още най-малко няколко десетки са изпратени в Хондурас, преди да бъдат върнати в Мексико. Това показват официални данни, цитирани от Асошиейтед прес.

Досега мексиканците, задържани заради нарушения на имиграционните правила в САЩ, почти винаги са били връщани директно в родината си – по въздух или по суша. Изпращането им през трети държави е сравнително нова практика и според правозащитни организации може да е част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да засили натиска върху Мексико, съобщава БТА.

Президентът на Гватемала Бернардо Аревало потвърди, че от началото на годината в страната са пристигнали 2284 мексиканци, депортирани от САЩ. По думите му те са били на своеобразен „транзитен престой", преди да бъдат транспортирани до Мексико по договореност между двете държави. Аревало уточни, че хората не са били бежанци или получили убежище в Гватемала.

Разходите за транспортирането им се поемат от мексиканското правителство, а в някои случаи – от САЩ.

Мексиканският Национален институт по миграция също потвърди пред АП, че администрацията на Тръмп изпраща мексиканци в Гватемала и Хондурас, като практиката се е засилила от април. Оттам те са превозвани с автобуси до южните райони на Мексико.

На въпрос защо САЩ не връщат мексиканските граждани директно в родината им, американското Министерство на вътрешната сигурност заяви, че администрацията използва „всички законни възможности" за осъществяване на обещаната от Тръмп най-мащабна депортационна операция в историята на страната.

Мексиканското външно министерство съобщи, че е изразило пред Вашингтон несъгласие с практиката. В същото време Мексико координира действията си с Гватемала, Хондурас и САЩ, за да гарантира безопасното връщане на своите граждани.

Практиката предизвиква критики и от имиграционни адвокати. Според тях изпращането на мексиканци в трети държави може да се използва като начин за заобикаляне на съдебни ограничения, които възпрепятстват директното им връщане в Мексико, когато съществува риск за тяхната сигурност.

Исторически Мексико почти винаги е приемало своите граждани, депортирани от САЩ. Новият подход на Вашингтон обаче създава допълнително напрежение между двете страни, които и без това водят сложни преговори по въпросите на миграцията и сигурността.