Арестуваха 35-годишна жена, планирала да взриви Капитолия

Американските власти арестуваха и повдигнаха обвинения в тероризъм на 35-годишна жена, която планирала да извърши вдъхновена от „Ислямска държава“ атака срещу сградата на Капитолия в столицата на щата Ню Йорк Олбъни.

Джесика Бауи от Олбъни е обвинена, че е планирала да постави взривно устройство в правителствената сграда в столицата на щата с намерение да убие законодатели и да разруши колкото е възможно по-голяма част от зданието, съобщи помощникът на главния прокурор по въпросите на националната сигурност Джон Айзенбърг. По думите му обвиняемата планирала след това да замине за контролирана от „Ислямска държава“ територия в Сирия, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Жената е била задържана в сряда, след като е била под наблюдение повече от месец, съобщи Департаментът по правосъдие. Тя е била забелязана да посещава територията на Капитолия в Олбъни и да снима сградата. Жената е описала зданието като своя цел и е казала, че е искала атаката да има „последици върху американската система“.

От Департамента по правосъдие посочиха, че Джесика Бауи е изразявала антиамерикански позиции онлайн, включително радост от атаките на 11 септември 2001 г., когато терористи от „Ал Кайда“ отвлякоха пътнически самолети и ги разбиха в кулите на Световния търговски център, в Пентагона и в поле край Шенксвил, щата Пенсилвания.

Според съдебните документи Джесика Бауи е приела исляма преди около пет години.

Губернаторката на Ню Йорк Кати Хокъл заяви след ареста на Бауи, че мерките за сигурност около правителствените сгради са увеличени заради нарастване на политическото насилие и заплахите срещу публични фигури.