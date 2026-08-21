ЕК: Украйна сама трябва да реши кога да прави избори

Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори в съответствие със законите си, а Европейският съюз е готов да помогне на Киев в организацията на вота. Това заяви говорителят на Европейската комисия Анита Хипер, цитирана от Укринформ.

„Що се отнася до изборите, Украйна трябва да реши кога да бъдат произведени те в съответствие със своите закони", посочи Хипер. Тя допълни, че Брюксел е готов да окаже подкрепа, най-вече за гарантиране на демократичните стандарти и изисквания при провеждането на изборния процес, предава БТА.

Европейската комисия не прави оценки на условията за провеждане на избори в отделните държави, подчерта още говорителката.

Изказването идва на фона на нов дебат в Украйна за възможността за провеждане на избори, въпреки продължаващата война с Русия. Във вторник бившият министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъде намерен законен и сигурен механизъм за организиране на вот дори в условията на война.

Това е първият подобен публичен призив от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., отправен от известна украинска политическа фигура.

Провеждането на избори в Украйна обаче е правно ограничено. Конституцията не допуска избори при действащо военно положение, а то продължава да е в сила заради руската агресия.

В същото време организирането на национален вот по време на война би поставило и сериозни практически въпроси – за сигурността на избирателите, гласуването на милионите украинци, намиращи се в чужбина, както и за военнослужещите и хората в окупираните или засегнатите от бойните действия райони.