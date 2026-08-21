Вучич: Предсрочните избори в Сърбия ще бъдат на 18 или 25 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 18 или 25 октомври. Това съобщи сръбският президент Александър Вучич, повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предаде агенция Ройтерс, цитирани от БТА.

„Парламентарните избори ще се произведат на 18 или 25 октомври. Точната дата ще стане известна през следващите дни“, каза Вучич в телевизионно предаване.

Редовните парламентарни избори в Сърбия следва да се състоят през декември 2027 г., напомня агенцията.

На 27 юни т.г. Вучич заяви, че ще подаде оставка в близките седмици и че в страната ще се произведат предсрочни парламентарни и президентски избори. Сега за първи път той споменава възможна дата за произвеждането им, посочва Ройтерс.

Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато загинаха 16 души.

В телевизионното предаване Вучич не каза кога ще подаде оставка, за да предизвика предсрочни президентски избори, отбелязва Ройтерс.

Според анализатори той може да поеме поста министър-председател, ако неговата Сръбска прогресивна партия спечели парламентарните избори.

Фигури от опозицията обвиняват Вучич и неговите съюзници в насилие срещу политически опоненти, корупция, връзки с организираната престъпност и потискане на медийната свобода. Вучич и съюзниците му отхвърлят тези обвинения.