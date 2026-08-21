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Земетресение в Сърбия

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Апаратура регистрира земетресение Снимка: Архив

Жители на Нови Пазар излязоха от домовете си

Земетресение с магнитуд 3 разтърси рано тази сутрин Сърбия, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната, цитиран от бТВ.

Трусът е регистриран в 2,19 ч в района на Нови Пазар на дълбочина около 2 километра.

Заради сравнително слабия магнитуд вероятността за материални щети е малка, но към момента няма окончателна информация за евентуални поражения.

Земетресението е било усетено по-силно от жителите на квартал Луг в Нови Пазар, където част от хората са излезли на терасите и пред домовете си след труса.

„Всичко продължи кратко, но беше достатъчно силно, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва. Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ", разказва жител на Нови Пазар.

Апаратура регистрира земетресение Снимка: Архив

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