Русия е готова да обсъжда нови идеи за мир в Украйна

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Русия е готова да разгледа нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но те трябва да отчитат „реалностите на терен". Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за руския портал „Нюз.ру", цитирано от Ройтерс.

По думите на Рябков САЩ са демонстрирали готовност за „конструктивен диалог" и разбиране на руската позиция.

Руският дипломат обаче постави акцент върху способността на Вашингтон да влияе върху решенията на Киев и на европейските държави, които Москва определя като поддръжници на Украйна, предава БТА.

Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на изход от войната. Само преди дни Рябков заяви, че Москва не е получила по дипломатически канали предложенията на украинския президент Володимир Зеленски, които Киев е предал на Вашингтон за прекратяване на конфликта.

Според последната позиция на Москва всяка нова мирна инициатива ще бъде оценявана през призмата на настоящата ситуация на бойното поле. Рябков не посочи конкретни нови предложения, нито уточни какви условия би приела руската страна.

Думите му показват, че Москва оставя отворена вратата за продължаване на диалога със САЩ, но едновременно с това настоява бъдещите договорености да отчитат руските позиции за териториите и ситуацията на фронта.