Трус от 4,2 по Рихтер разлюля Северна Турция край Анкара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на град Ългаз, в северния турски окръг Чанкъръ, съобщи турската телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е регистриран в 05:06 часа местно и българско време. Епицентърът е бил на дълбочина 12 километра, предава БТА.

Ългаз се намира на около 150 км североизточно от Анкара. Засега няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Турските власти продължават да следят ситуацията и към момента няма съобщения за по-сериозни последствия от труса. По-дълбокият епицентър обикновено ограничава риска от значителни разрушения при земетресение с подобен магнитуд.