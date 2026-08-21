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Трус от 4,2 по Рихтер разлюля Северна Турция край Анкара

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Трус от 4,2 по Рихтер разлюля Северна Турция край Анкара. Снимка: Архив

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на град Ългаз, в северния турски окръг Чанкъръ, съобщи турската телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е регистриран в 05:06 часа местно и българско време. Епицентърът е бил на дълбочина 12 километра, предава БТА.

Ългаз се намира на около 150 км североизточно от Анкара. Засега няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Турските власти продължават да следят ситуацията и към момента няма съобщения за по-сериозни последствия от труса. По-дълбокият епицентър обикновено ограничава риска от значителни разрушения при земетресение с подобен магнитуд.

Трус от 4,2 по Рихтер разлюля Северна Турция край Анкара. Снимка: Архив

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